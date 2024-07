Aggressione a Udine, donna accoltellata: è grave

Accoltellamento in via Modica a Udine.

Grave episodio di violenza a ieri sera a Udine dove una donna di 49 anni è stata accoltellata all’addome con un coltello da cucina. L’episodio è avvenuto intorno alle 21 in una casa di via Modica.

Le circostanze dell’aggressione restano ancora da chiarire, mentre le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che l’aggressore si sia allontanato dal luogo del crimine portando con sé l’arma utilizzata.

Immediatamente dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, giunti con un’ambulanza e un’automedica. La vittima, trovata in condizioni gravi, è stata prontamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite, la donna non è in pericolo di vita.