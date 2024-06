Accoltellamento in via Roma, l’aggressore si è costituito in Questura

L’accoltellamento di sabato in via Roma.

Lunedì mattina, accompagnato dal suo avvocato, si è costituito in questura il giovane coinvolto nell’accoltellamento in un locale in via Roma a Udine: aveva infatti colpito un 39enne dominicano, R.T.C, davanti al clienti del bar.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio di sangue sarebbe nato da un regolamento di conti. La vittima si trovava all’interno di un locale in Borgo Stazione quando è stato raggiunto dal suo aggressore, un connazionale che aveva nascosto un coltello in tasca. Sembra che tra i due ci fosse già stata una lite violenta circa due mesi fa nella zona di viale Tricesimo.

Quando il 39enne è entrato nel bar, l’aggressore lo ha affrontato, dando inizio a un acceso diverbio che è proseguito in strada. R.T.C è stato accoltellato al torace e a un braccio, riportando ferite gravi e perdendo molto sangue. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato ricoverato in codice rosso e le sue ferite sono state giudicate guaribili in 45 giorni. L’aggressore era riuscito a fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce, salvo poi, lunedì, decidere di presentarsi in Questura.