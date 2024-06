Accoltellamento in via Roma a Udine.

Non si ferma l’ondata di violenze a Udine: l’ennesimo episodio è accaduto nella prima serata di oggi in un locale di via Roma, quando un uomo ha accoltellato il rivale al termine di una discussione davanti agli occhi dei presenti.

Tutto è accaduto intorno alle 20, quando l’uomo è entrato nel locale. Secondo le testimonianze dei presenti, la lite è scoppiata in pochi istanti. La discussione è subito culminata in una violenta aggressione davanti agli occhi attoniti dei clienti e del personale del locale. L’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito il suo rivale almeno due volte.

Polizia e carabinieri sono giunti sul posto in pochi minuti. L’aggressore però è riuscito a darsi alla fuga ed è al momento ricercato dalle forze dell’ordine. Nel frattempo, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al ferito, che è stato successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori, l’accoltellamento sarebbe scaturito da un regolamento di conti: tutto nascerebbe da uno scontro avvenuto due mesi fa in un locale viale Tricesimo.