Addio a dj Stefano Coss, ha fatto ballare tutti per oltre trent’anni

Stefano Coss, stroncato da un male incurabile a 61 anni.

Tutti lo conoscevano come dj Stefano: Stefano Coss, aveva la vocazione di far ballare e far divertire, e ci riusciva sempre. Se n’è andato ieri, all’età di 61 anni, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stroncato da un male incurabile che non gli ha lasciato scampo.

Nel corso della sua lunghissima carriera da dj, oltre trent’anni, Stefano Coss, che era originario di Basiliano, aveva fatto ballare e divertire decine di migliaia di persone. Era stato anche direttore artistico sia al Tio Disco di San Vito al Tagliamento che al Royal di Pordenone. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutti quelli che lo conoscevano.