Aggredito da un giovane dopo un rimprovero: ristoratore perde un occhio

Un banale rimprovero si è trasformato in un’aggressione, con conseguenze gravissime. Mario Deganis, 73 anni, noto ristoratore friulano e titolare dell’Ostarie al Cjanton, ha perso l’occhio sinistro dopo essere stato colpito con un pugno da un giovanissimo, a seguito di un banale richiamo.

L’episodio si è verificato martedì sera, davanti al suo locale di San Giovanni al Natisone. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era avvicinato a un gruppo di cinque ragazzi, tutti in bicicletta, che avevano lasciato i loro mezzi a terra, intralciando l’ingresso. Un gesto di richiamo civico che però ha scatenato la reazione violenta di uno di loro.

Il giovane, secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, si è alzato improvvisamente e ha sferrato un pugno diretto all’occhio sinistro del ristoratore, facendolo cadere a terra. L’impatto con il suolo gli ha provocato anche un trauma cranico.Deganis è stato immediatamente soccorso da un amico presente sul posto, che ha allertato i carabinieri e i sanitari. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine, il 73enne è tuttora ricoverato.

I responsabili dell’aggressione, cinque ragazzi descritti come molto giovani, sono fuggiti subito dopo il fatto. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, che si concentrano ora sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di identificarli e ricostruire con esattezza la dinamica.