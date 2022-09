Frico-Man sarà presentato al Friuli Doc.

Sarà un Friuli Doc all’insegna del divertimento quello targato ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana grazie a Frico-Man: esclusiva versione in marilenghe di Pac-Man che sarà presentata, per la prima volta, nell’ambito della 28esima edizione di Friuli Doc.

Dal 9 settembre alle 17, in Corte Morpurgo, nello stand di PromoturismoFVG che ospita anche l’Agenzia, genitori e figli potranno giocare gratuitamente, e sfidare gli amici, al game che ha fatto la storia, grazie a un “cabinato” originale anni ’80 rimesso a nuovo per l’occasione dall’azienda Ensoul srl, che ne ha modificato la componentistica e le schede, affinché potesse “parlare” in friulano, facendolo diventare così Frico-Man.

Mamma e papà, anche per le intere giornate di sabato e domenica, faranno un tuffo all’indietro tornando bambini, mentre i più piccoli potranno misurarsi con il “nonno” dei videogame. Assieme al protagonista del famoso videogioco vintage ci saranno anche i suoi acerrimi nemici: i fantasmini Blinky, Inky, Pinky, Clyde che in marilenghe prenderanno il nome di Vigjut sedon, Bepi çondar, Catine peteç e Meni gneur. La simpatica iniziativa nasce per promuovere il sito www.ghiti.it, portale bilingue (friulano-italiano) per l’infanzia, capace di portare bambini e genitori alla scoperta della marilenghe grazie a giochi, cartoni animati, video e tanti altri contenuti divertenti.

Sempre il 9 settembre, ancora in Corte Morpurgo, alle 16, ci sarà anche un altro appuntamento per l’infanzia targato ARLeF: “Zuìn e imparìn cun Daria Miani de trasmission “Maman!”, laboratorio per i bambini, dai tre ai dieci anni, guidato dalla conduttrice di “Maman!”. La trasmissione televisiva per l’infanzia in lingua friulana, in onda sul canale 11 del ditale terrestre, è il risultato di una co-produzione fra l’Agenzia e Telefriuli. Molto amata dai piccoli telespettatori, l’iniziativa è nata con l’intenzione di colmare l’assenza di programmi marilenghe dedicati ai più piccoli e offrire, nel contempo, un format capace di mettere in contatto bimbi e famiglie col plurilinguismo. In ogni puntata Dariapropone loro esperienze ludiche ed educative. Lo stesso format, fatto di gioco e didattica, che sarà proposto in occasione di Friuli Doc!

Non mancherà poi la cultura grazie alla lettura scenica con musica e disegno dal vivo sugli anni friulani di Pier Paolo Pasolini: “Di chesta tiara lontana”, che andrà in scena l’8 settembre, alle 21, in Corte Morpurgo! Insomma, anche quest’anno, il friulano sarà protagonista della manifestazione!