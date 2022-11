Alberi caduti e pericolanti a Prepotto.

Disagi dovuti al maltempo anche a Prepotto dopo sulla strada di Podresca alcuni alberi sono caduti mentre altri risultano pericolanti mettendo a rischio la sicurezza.

Per questo motivo è stata interdetta la circolazione a scopo precauzionale. La squadra manutentori del Comune e volontari di Protezione civile sono già sul posto per le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza.