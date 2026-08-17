Due alpinisti croati del 1992 e del 1994, in difficoltà sul Jôf Fuart a 2400 metri, recuperati con l’elicottero del Soccorso alpino.

Si trovavano sullo spigolo Nord Est del Jôf Fuart a 2400 metri di quota i due alpinisti croati del 1992 e del 1994 che han chiesto aiuto per l’imminente temporale che stava per coglierli in parete.

La Sores ha inviato l’elisoccorso regionale, secondo elicottero, con a bordo il tecnico di elisoccorso, che ha effettuato la doppia manovra di recupero al verricello. I soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino hanno atteso al campo base il loro arrivo per accompagnarli alla loro auto.