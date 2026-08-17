In occasione del cinquantesimo anniversario, Apt Gorizia cerca ricordi, fotografie, oggetti e testimonianze.

Cinquant’anni di autobus, ma soprattutto cinquant’anni di persone, viaggi e vita quotidiana: in occasione del suo cinquantesimo anniversario, Apt Gorizia lancia un appello alla comunità per ricostruire e valorizzare la propria storia, raccogliendo fotografie, documenti, oggetti e testimonianze dal 1976 a oggi.

L’iniziativa punta in particolare a recuperare i materiali relativi ai primi decenni di attività, quando la documentazione non veniva conservata in modo sistematico. Un patrimonio che potrebbe trovarsi ancora negli album di famiglia, negli archivi di associazioni e istituzioni o nei ricordi di ex dipendenti, amministratori, studenti, lavoratori e semplici passeggeri.

Vecchi biglietti e abbonamenti, fotografie degli autobus e delle sedi, articoli di giornale, divise, cimeli e documenti sono tra i materiali ricercati. Ma sono altrettanto importanti i racconti personali: episodi di viaggio, esperienze di lavoro e aneddoti legati al servizio di trasporto pubblico.

Chi vuole contribuire può scrivere a [email protected], allegando i materiali in formato digitale oppure inviando direttamente il proprio racconto. Per gli originali è sufficiente, in questa prima fase, descriverli: Apt ricontatterà successivamente gli interessati per eventuali approfondimenti o per concordare la digitalizzazione.

Con il consenso degli autori e dei proprietari, fotografie e testimonianze potranno essere utilizzate nelle iniziative per il cinquantesimo anniversario e successivamente pubblicate sul sito e sui canali social dell’azienda. Anche una sola fotografia o poche righe possono così contribuire a ricomporre un pezzo della storia di Apt Gorizia e, insieme, della comunità e del territorio che l’azienda accompagna da mezzo secolo.