Gli animali del centro commerciale di Gemona uccisi e gettati in strada

La crudeltà nei confronti degli animali pare proprio non conoscere limiti. Pochi giorni fa infatti, a ridosso della rotonda nei pressi del centro commerciale Le Manifatture di Gemona, sono state trovate due anatre morte. Le anatre, così come i pesci, fanno parte di un contesto creato dal centro commerciale stesso dove, nel parcheggio esterno, c’è una grande piscina che li ospita.

Nessun segno di investimento, i poveri animali potrebbero verosimilmente essere stati ammazzati per scacciare la noia, per puro divertimento. Indignati gli abitanti della zona, che hanno riversato tutto il loro sdegno su alcuni gruppi social, soprattutto perché la coppia di animaletti, facenti parte di una dozzina della stessa specie , era solita aggirarsi in maniera innocua, destando anche la curiosità e strappando un sorriso ai passanti.

“Il centro commerciale ha ideato nel parcheggio esterno una grande vasca dove pesci e anatre possono ritrovare il proprio habitat, senza infastidire nessuno, al contrario, regalando gioia alle persone che si fermano ad osservarli ” -spiega un cittadino che vive nel condominio di fronte al centro commerciale Le Manifatture- lo sdegno che ha causato questo vile gesto è tangibile in tutta la comunità, non capiamo come qualcuno possa aver fatto una cosa simile”. La mancanza di segni evidenti di investimento infatti, porterebbe a pensare che sia trattato di un atto volontario e che a qualcuno la presenza di questi innocui animaletti potesse aver dato fastidio, tanto da averne volontariamente causato la morte.