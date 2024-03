Due fratelli udinesi arrestati per rapina impropria al supermercato Panorama.

Nella prima serata di ieri 26 marzo la centrale operativa della Questura di Udine ha ricevuto una richiesta di intervento dal supermercato Panorama di viale Palmanova ove erano stati bloccati 2 uomini che si erano impossessati di merce e che avevano cercavano di sottrarla, senza pagarla, nascondendola e trasportandola addosso, sotto i vestiti.

Sia il direttore del punto vendita che l’addetto alla vigilanza, notati i due uomini che con fare sospetto stavano cercando di andarsene con la merce rubata. Li hanno aspettati all’uscita al fine di farsi restituire il maltolto ma in tutta risposta i due si sono avventati su di loro colpendoli con pugni al volto ed in testa. Nella colluttazione le cose sottratte sono cadute fuoriuscendo dagli abiti a confermando di ciò che era stato visto.

Anche altre persone presenti all’ingresso del supermercato sono intervenuti in soccorso dei due dipendenti aggrediti fatto che ha permesso di far si che i due assalitori non si allontanassero prima dell’arrivo della Volante che, in men che non si dica, arrivava in via Melegnano, la strada sulla quale si affaccia l’ingresso del supermercato. Uno dei due fermati era ancora esagitato al punto che ha resistito con forza ai poliziotti che alla fine sono riusciti, dopo aver chiesto rinforzo, a riportare la situazione alla calma.

I due arrestati.

I fermati, due fratelli udinesi di 47 e 35 anni, sono stati arrestati in flagranza del reato di Rapina Impropria. Si parla di rapina impropria in quanto dopo aver tentato di sottrarre furtivamente diversi generi alimentari e non solo, per fuggire e per assicurarsi il provento della loro azione, usavano con violenza contro chi li ha individuati e fermati. Il pm di turno ha disposto che i due arrestati venissero portati in carcere in via Spalato.