Anziana investita da un’auto: è grave

La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

E’ stata trasportata in ospedale in gravi condizioni l’anziana che questo pomeriggio è stata investita da un’auto tra Visogliano e Sistiana nel territorio del comune di Duino Aurisina.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, la donna anziana è stata urtata da una vettura in transito ed è rovinata malamente a terra. Immediata la richiesta di aiuto giunta al Nue112: gli operatori di questa centrale di primo livello hanno inoltrato puntualmente la chiamata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza da Santa Croce e l’automedica da Opicina: gli equipaggi hanno assistito tempestivamente la donna che poi è stata trasportata all’ospedale di Cattinara in codice rosso.