Incidente in elicottero a Sequals: si indaga per omicidio colposo

Aperto un fascicolo per l’incidente in elicottero costato la vita a Igor Schiocchet.

Sarà indagine a chiarire cosa è successo nel tragico incidente in elicottero a Sequals, costato la vita a Igor Schiocchet, imprenditore 45enne di Belluno. La procura di Pordenone ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti, per vari reati tra cui omicidio colposo. Parallelamente a quella della Procura anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo aperto un’inchiesta di sicurezza inviando un investigatore sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, un testimone ha visto roteare in maniera anomala l’elicottero, per poi scomparire dall’orizzonte. Il pilota avrebbe quindi tentato un atterraggio di emergenza nel greto del Meduna, ma purtroppo l’elicottero è precipitato ad una velocità tale che il velivolo è andato distrutto. Per il 45enne non c’è stato nulla da fare.