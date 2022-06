La gara 3 dell’Apu Udine a Verona di finale del campionato di Legadue.

L’Apu Old Wild West Udine cede a Verona gara 3 della finale promozione per 66 a 56 ed ora si trova spalle al muro sotto 2 a 1 nella serie. Servirà una vittoria domenica in gara 4 per non veder svanire definitivamente il sogno promozione.

Udine, così come era successo in gara 2, rincorre per tutta la partita la Tezenis Verona che comanda l’incontro fin dalle prime battute. Nel terzo quarto la squadra veneta ottiene la doppia cifra di vantaggio e nell’ultimo quarto Udine non riesce mai a riavvicinarsi cedendo nettamente. I friulani offrono un’altra prestazione non esaltante in attaco da appena 56 punti e il 36% al tiro, si salva il solo Lacey autore di 15 punti.

Molto contariato e preoccupato a fine partita coach Matteo Boniciolli: ” Abbiamo tenuto Verona a 66 punti che è la nostra media stagionale, ma è chiaro che ora siamo poco precisi al tiro da tre e questo consente loro di chiudere l’area. Io ho molta fiducia in questo gruppo ed abbiamo ancora una chance. Ovviamente avremmo preferito essere in un’altra situazione, ma non siamo morti. Abbiamo 48 ore di tempo per recuperare energia e quindi apprestiamoci ad affrontare una partita che comunque vada renda onore alla città”.

Molto deluso Federico Mussini, autore di 8 punti: “Dobbiamo resettare tutto. La serie non è finita e dovremo affrontare gara 4 sereni e con la giusta fiducia. In gara 4 dovremo essere più fluidi in attacco e dovremo pareggiare la loro intensità. Io darò il 101% come sempre e vogliamo tornare ad Udine per gara 5″.

Appuntamento per gara 4 domenica sera alle ore 20 e 45 sempre sul campo di Verona.

(Visited 199 times, 199 visits today)