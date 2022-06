Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: grave una 22enne

L’incidente poco dopo le 5 a Pozzuolo.

Ha perso il controllo della sua auto ed è uscita fuori strada. L’incidente successo poco dopo le 5 di questa mattina a Pozzuolo del Friuli.

Coinvolta una giovane di 22 anni che ha riportato gravi ferite ed è stata subito soccorso la ragazza trasportandola in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Udine. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto la giovane dall’auto collaborando con i sanitari e mettendo poi in sicurezza la zona e il veicolo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

