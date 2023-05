Scontri allo stadio dopo Udinese-Napoli: ci sono 5 arresti

Cinque arresti dopo gli scontri allo stadio Friuli.

Dopo le perquisizioni, sono 5 le persone arrestate in seguito agli scontri scoppiati al termine della partita Udinese Napoli. le persone ferite sono state 15, di cui sei sono state ricoverate in ospedale, una delle quali per una frattura ad una gamba.

Dei 5 arresti, due sono stati eseguiti a Udine, uno a Pordenone, uno a Gorizia e infine uno anche a Napoli. Le indagini proseguono per definire in maniera chiara la dinamica dei fatti, attraverso la raccolta di testimonianze e delle immagini delle telecamere.

Subito dopo il fischio finale dell’arbitro, una folla di tifosi, principalmente della Tribuna Sud e dei Distinti, ha invaso il campo per abbracciare i giocatori del Napoli. Alcuni tifosi napoletani si sarebbero poi avvicinati alla Curva Nord scatenando la reazione degli ultras dell’Udinese.