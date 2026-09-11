Rc auto sempre più cara in Friuli Venezia Giulia: ecco dove costa di più

Assicurare l’auto costa sempre di più anche in Friuli Venezia Giulia. Ad agosto il premio medio Rc auto nella regione ha raggiunto i 364,86 euro, con un incremento dell’8,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un aumento decisamente più marcato di quello registrato a livello nazionale, dove la crescita si è fermata al 3,5%.



A fotografare la situazione sono i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it. Nonostante i rincari, il Friuli Venezia Giulia continua comunque a mantenersi ben al di sotto della media italiana: nel Paese, infatti, il costo medio della Rc auto ha raggiunto i 502,59 euro, circa 138 euro in più rispetto al dato regionale.

Gorizia è la provincia più cara

Le differenze tra le quattro province sono significative. Gorizia si conferma la più costosa del Friuli Venezia Giulia, con un premio medio di 391,16 euro, ma soprattutto con un aumento del 12,85% in un anno, il più elevato della regione.



Subito dietro c’è Pordenone, dove assicurare un’auto costa mediamente 369,06 euro, il 10,39% in più rispetto ad agosto dello scorso anno. A Udine il premio medio si attesta invece a 361,93 euro, con una crescita dell’8,36%. La provincia meno cara è Trieste, con una media di 348,42 euro. Anche qui i prezzi sono aumentati, ma in misura molto più contenuta: il rialzo su base annua è del 2,99%.



Il quadro regionale appare dunque migliore rispetto alla media nazionale in termini assoluti, ma il ritmo degli aumenti è più sostenuto. Un automobilista del Friuli Venezia Giulia paga mediamente 137,73 euro in meno rispetto alla media italiana, ma nell’ultimo anno ha visto crescere il proprio premio assicurativo di oltre il doppio rispetto all’incremento medio nazionale.

In Italia gli Under 25 pagano oltre mille euro

Il peso dell’età continua ad avere un impatto importante sul costo delle polizze. A livello nazionale sono soprattutto i conducenti più giovani a sostenere le spese maggiori: per gli Under 25 il premio medio ad agosto ha raggiunto i 1.053,64 euro. Il dato è leggermente inferiore ai 1.069,77 euro di un anno prima, ma rimane nettamente superiore a quello delle altre fasce d’età. Tra i 25 e i 34 anni la spesa media scende infatti a 587,92 euro, mentre tra i 35 e i 44 anni si attesta a 475,41 euro. Per gli automobilisti tra 45 e 59 anni il premio medio è di 452,32 euro, mentre gli Over 60 risultano la categoria meno costosa, con una media di 420,47 euro.