Maltempo, disservizi alla rete in Friuli e Veneto: tecnici FiberCop al lavoro

L’ondata di maltempo che sta interessando il Nord-Est ha provocato problemi anche alla rete delle telecomunicazioni. FiberCop ha mobilitato tutte le squadre tecniche disponibili per intervenire nelle aree maggiormente colpite tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove temporali, allagamenti e condizioni meteo particolarmente difficili hanno causato diversi disservizi.



Le operazioni sono iniziate già da mercoledì 9 settembre e stanno interessando, in particolare, le province di Udine e Pordenone, oltre all’alta provincia di Venezia e al Trevigiano.

Squadre al lavoro nelle zone colpite dal maltempo

Fin dalle prime segnalazioni i tecnici sono stati inviati sul territorio per individuare i guasti e intervenire sulle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici. Le attività vengono svolte in coordinamento con autorità locali ed enti impegnati nella gestione dell’emergenza, con l’obiettivo di ripristinare i collegamenti nel minor tempo possibile.



In alcune zone le condizioni meteorologiche e gli allagamenti hanno però rallentato le operazioni. È quanto accaduto, ad esempio, a Jesolo, dove l’acqua ha interessato la centrale che serve parte dell’entroterra. L’accesso in sicurezza agli impianti è stato possibile soltanto dalla mattinata di oggi, consentendo alle squadre di avviare gli interventi necessari.



FiberCop continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e a impiegare personale e mezzi nelle zone dove persistono le criticità. La priorità resta quella di ridurre il più possibile i disagi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e riportare alla piena operatività i servizi di telecomunicazione interessati dal maltempo.