Autostrada A23, quattro notti di chiusure tra Carnia e Gemona: ecco quando

Nuove chiusure notturne lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Per permettere alcuni lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza del viadotto Somplago, il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo sarà interessato da interruzioni della circolazione in entrambe le direzioni, ma in notti differenti.



I provvedimenti scatteranno dalla sera di lunedì 14 settembre e proseguiranno fino alla mattina di venerdì 18 settembre, sempre nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6. Nelle notti di lunedì 14 e martedì 15 settembre, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, sarà chiuso il tratto della A23 da Carnia a Gemona Osoppo in direzione Udine.



Chi viaggia verso sud dovrà quindi lasciare obbligatoriamente l’autostrada a Carnia. Il percorso alternativo indicato prevede di proseguire sulla Statale 52 Carnica, quindi sulla Statale 13 Pontebbana e infine sulla Provinciale 49 Osovana in direzione Udine, per poi rientrare in A23 allo svincolo di Gemona Osoppo.

Le chiusure verso Tarvisio

Cambio di direzione nelle notti successive. Mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, sempre dalle 22 alle 6, sarà infatti chiuso il tratto Gemona Osoppo-Carnia in direzione Tarvisio. In questo caso l’uscita obbligatoria sarà a Gemona Osoppo. Gli automobilisti dovranno percorrere la Provinciale 49 Osovana verso Gemona, proseguire sulla Statale 13 Pontebbana e quindi sulla Statale 52 Carnica in direzione Tarvisio, tornando in autostrada allo svincolo di Carnia.



Le chiusure sono dunque concentrate esclusivamente nelle ore notturne, con la normale circolazione prevista durante il giorno. Agli automobilisti che dovranno percorrere la zona nelle quattro notti interessate viene consigliato di tenere conto dei tempi aggiuntivi necessari per seguire la viabilità alternativa.