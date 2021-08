I nuovi compensi dei sindaci in Friuli Venezia Giulia.

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti i sindaci avranno un aumento dell’indennità lorda +8%. Tra 30.001 e 100.000 abitanti l’incremento sarebbe del 6%, invece tra 20.001 e i 30.000 abitanti si passa ad +10%. Stessa percentuale anche per i primi cittadini dei comuni con popolazione tra 10.001 – 20.000. Il valore aumenta a +15% per i sindaci con 5.001 – 10.000 e 3.001 – 5.000 abitanti. Incremento maggiore nei comuni con popolazione tra 1.001 e 3.000 abitanti con un +20% e fino a 1.000 abitanti abbiamo un +30%.

In parallelo, aumenteranno anche le retribuzioni di tutti gli altri collaboratori, dai vicesindaci (da 627 a 3.683 euro) agli assessori (da 471 a 3.273 euro). È quanto deciso nei giorni scorsi dalla Regione, su proposta di Pierpaolo Roberti, assessore alle Autonomie locali, per la revisione delle indennità dei primi cittadini.

Ulteriori rimborsi.

Ai compensi bisogna aggiungere i contributi per le eventuali spese sostenute, per trasferte, vitto e alloggio, le quali variano anche in questo caso a seconda della densità della popolazione del comune di riferimento. Il sindaco potrà farsi rimborsare o a forfait a fine anno o presentando rendiconto per ogni singola spesa. Inoltre, è stato specificato che nel caso di Comuni con vocazione turistica, le indennità possono essere maggiorare del 100% degli importi base, a patto che si registri un numero di presenze turistiche annue pari almeno a dieci volte il numero dei residenti.

La richiesta avanzata ha suscitato forte interesse da parte di tutte le realtà politiche, d’accordo sul fatto che l’incremento del compendo deve tener conto dell’aumento delle responsabilità. In modo particolare considerando l’ultimo periodo durante il quale i sindaci hanno dovuto far fronte alla gestione della pandemia.

