Esce di strada e finisce nel burrone dopo un volo di 15 metri

L’incidente tra Resiutta e Moggio Udinese.

Stava percorrendo la statale 13 che collega Resiutta a Moggio Udinese quando è andato fuori strada finendo nel burrone con l’auto. Un volo di una quindicina di metri che fortunatamente ha lasciato l’automobilista praticamente illeso.

L’uomo è uscito autonomamente dal veicolo e sono comunque intervenuti i sanitari che lo hanno comunque trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Gemona per le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi.