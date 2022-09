Auto pagata con assegni scoperti e reimmatricolata in Albania: una denuncia in Fvg

L’auto era stata pagata con assegni scoperti due anni fa.

E’ stato denunciato per ricettazione l’uomo trovato alla guida di un’auto che era stata pagata con assegni scoperti e poi reimmatricolata in Albania.

E’ accaduto alcuni giorni fa quando gli agenti del Commissariato di Duino Aurisina hanno controllato di un veicolo con targa albanese con a bordo marito e moglie di quella nazionalità. Gli agenti, nell’operare le consuete verifiche, hanno scoperto delle anomalie sul numero di telaio.

Dai successivi approfondimenti si è scopetro che l’autovettura, una Bmw 118, era stata trafugata due anni fa a Rieti al suo legittimo proprietario mediante con un raggiro. In una compravendita il finto acquirente ne aveva infatti ottenuto il possesso pagando con assegni scoperti e si era poi reso irreperibile assieme al veicolo. L’auto era poi finita in Albania, dove era stata reimmatricolata con nuovi documenti e rimessa in circolazione, ed acquistata da nuovi proprietari.

Gli agenti del Commissariato hanno proceduto pertanto a denunciare il conducente per ricettazione, mentre il veicolo è stato sequestrato per i successivi accertamenti inerenti le operazioni dell’avvenuto riciclaggio e per la successiva restituzione al suo vero proprietario.