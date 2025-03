Serie di furti nelle auto parcheggiate: denunciati due giovani

I carabinieri hanno scoperto i responsabili di una serie di furti nelle auto parcheggiate a Sacile.

I Carabinieri della Stazione di Sacile hanno individuato gli autori di diversi furti commessi all’interno di auto in sosta, parcheggiate nelle strade del centro di Sacile e nei pressi della stazione ferroviaria.

Tutto è partito il 25 gennaio scorso, attorno alle 1 di notte, quando il militare di guardia all’interno della caserma sede della Stazione Carabinieri di Sacile ha notato, attraverso il monitor delle telecamere del sistema di videosorveglianza perimetrale della caserma, due soggetti che, percorrendo a piedi via XXXI Ottobre, guardavano insistentemente all’interno dei veicoli in sosta. A un certo punto, giunti quasi all’incrocio con Viale Lacchin, i due hanno anche tentato di aprire la maniglia della portiera anteriore sinistra di un’auto parcheggiata.

A quel punto il militare di servizio è uscito dalla caserma e, con l’ausilio di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, ha raggiunto e fermato i due soggetti, identificati nei cittadini marocchini D.I., 20enne residente in provincia dell’Aquila, e B.S., 21enne domiciliato a Vittorio Veneto, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Il controllo e la refurtiva recuperata.

I due sono stati sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso (un cacciavite e una chiave inglese) e di refurtiva varia (un paio di scarpe Adidas, una chiave di accensione di una BMW, un orologio da donna marca GUESS in acciaio e oro, una bottiglia di profumo DIOR Sauvage, una sacca griffata TORQUE USA e 10 pacchetti di sigarette Marlboro al mentolo, con scritte in lingua inglese, non vendibili in esercizi pubblici italiani e verosimilmente acquistati in un negozio all’interno della base USAAF di Aviano), tutto posto sotto sequestro.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di trovare i legittimi proprietari di alcuni dei beni sequestrati: le scarpe sono state rubate lo stesso 25 gennaio da una SAAB parcheggiata in via Gerolamo da Sacile in danno di un militare USAAF, mentre la chiave della BMW era stata lasciata all’interno dell’auto parcheggiata in viale Lacchin dalla proprietaria, anch’essa cittadina statunitense residente a Sacile. Entrambe le automobili erano state lasciate aperte.

I due giovani stranieri, quindi, sono stati deferiti alla Procura di Pordenone per furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. D.I. è stato anche segnalato alla Prefettura di Pordenone quale assuntore di sostanza stupefacente, per il possesso di 0,5 gr. di hashish, posti sotto sequestro amministrativo.

Si cercano gli altri proprietari.

Sono in corso accertamenti al fine di addivenire alla provenienza degli altri beni oggetto di sequestro. Se qualcuno riconosce la proprietà di tali oggetti (in foto), può contattare la Stazione Carabinieri di Sacile al nr. 0434787935, dal lunedì alla domenica, tra le ore 08.00 e le ore 20.00.