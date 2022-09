Auto in fiamme in autostrada, i vigili del fuoco evitano guai peggiori

Auto in fiamme sull’autostrada A28.

I vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti poco prima delle 8 di oggi, sabato 10, per l’incendio di un’auto andata improvvisamente in fiamme a Sesto al Reghena nei pressi di una piazzola di sosta al chilometro 4 dell’autostrada A28, in direzione di Portogruaro.

I pompieri hanno rapidamente spento e messo sotto controllo l’incendio che rimaneva circoscritto limitando altresì i disagi alla circolazione per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.