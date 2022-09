Motociclista contro un palo del telefono ad Azzano Decimo.

Ennesimo incidente che ha coinvolto un motociclista sulle strade del Friuli nella giornata di oggi, sabato 10. Secondo le prima informazioni raccolte, intorno alle 15.45 un centauro avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua moto mentre si trovava ad Azzano Decimo, in via Borgo Facca, andando a schiantarsi contro un palo telefonico per poi finire nella recinzione della casa vicina.

Lo scontro, violentissimo, avrebbe causato un principio di incendio. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che dopo aver stabilizzato lo sfortunato motociclista, che si era allontanato autonomamente dal luogo dell’incidente, lo hanno trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri.