Udine, auto in fiamme nella notte.

Auto in fiamme nella notte a Udine, in salvo il conducente. Alle 5 circa di oggi, 5 novembre, una squadra della sede centrale del comando vigili del fuoco di Udine è intervenuta in via Monte Sernio a Udine per l’incendio di un’autovettura.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato il mezzo avvolto dalle fiamme e hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone e neanche altri veicoli. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso con la messa in sicurezza della vettura incendiata e dell’area del rogo.