La 44enne era rimasta gravemente ustionata nell’incendio della sua auto.

Non ce l’ha fatta Preeti Della Ricca, la 44enne rimasta gravemente ustionata lo scorso 29 ottobre, quando la sua auto aveva improvvisamente preso fuoco in Contrada del Monte, a Palmanova. E’ morta dopo due settimane di ricovero in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate .

Era passate da poco dopo le 18, quando improvvisamente la sua Volkswagen ha preso fuoco e le fiamme in un attimo hanno avvolto anche l’abitacolo. A reagire per primi sono stati due passanti presenti per caso sul luogo del dramma: un finanziere della tenenza di Palmanova, libero dal servizio, e un’infermiera. Senza esitazioni, i due hanno cercato di soccorrere la donna, riuscendo ad aprire la portiera e a farla uscire dall’auto.

Sul posto sono arrivati in breve tempo anche i soccorritori, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e i carabinieri. La donna, in condizioni critiche e con ustioni di terzo grado sul 30-40% del corpo, è stata dapprima trasportata d’urgenza all’ospedale di Palmanova. Vista la gravità delle sue condizioni, è stata poi trasferita in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Padova, dove purtroppo le cure non sono bastate a salvarla.

