Tentato furto all’IperVisotto di Talmassons.

Tentato furto all’IperVisotto di Talmassons, dove una banda di ladri ha cercato di introdursi dal tetto per svaligiare la cassaforte del punto vendita. E’ successo Tra l’8 e il 12 novembre e l’accaduto è stato denunciato ieri ai carabinieri.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i ladri hanno raggiunto il tetto dell’edificio servendosi di una scala esterna, superando una rete anti-intrusione per guadagnare l’accesso. Da lì si sono calati negli uffici, dove era collocata la cassaforte del supermercato, pronti a forzarla. Il colpo però non è andato a buon fine: qualcosa, forse un rumore improvviso o un movimento sospetto, ha messo in allarme i ladri, costringendoli a fuggire senza portare via nulla.

Il tentativo è stato scoperto la mattina del 13 novembre, quando alcuni dipendenti dell’IperVisotto hanno notato i segni di effrazione e hanno dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mortegliano, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato un’indagine approfondita, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza,.

L’episodio segue di pochi giorni un altro furto riuscito al supermercato Aldi di Manzano. Anche in quel caso, i ladri si erano introdotti attraverso il tetto e avevano avuto accesso agli uffici, ma a differenza di Talmassons, erano riusciti a sottrarre 40 mila euro dalla cassaforte. I carabinieri sospettano quindi che i due episodi possano essere collegati, ipotizzando che dietro questi colpi ci sia la stessa banda di criminali.