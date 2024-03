Nicolas Nazzi aveva 38 anni.

E’ Nicolas Nazzi la vittima dell’incidente avvenuto ieri a Pozzuolo del Friuli, lungo la strada che collega Terenzano a Sammardenchia. Intorno alle 18 e 30 il 38enne stava percorrendo via Roma con il suo pick-up quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada andando a sbattere violentemente contro un albero.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi con un’ambulanza che l’elicottero, ma purtroppo gli sforzi del personale sanitario sono stati vani. Il medico giunto sul posto ha dovuto constatare il decesso dell’uomo.

Le cause esatte dell’incidente e la dinamica che lo ha generato sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Latisana, supportati dalla stazione di Mortegliano. Le operazioni di rilievo sono state effettuate con l’aiuto di una squadra di vigili del fuoco, che ha anche illuminato la zona dell’incidente per agevolare le indagini. La perdita di Nicolas Nazzi ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità locale. Numerosi amici e conoscenti si sono radunati sul luogo dell’incidente per commemorare la memoria del giovane .