Auto travolta da un treno al passaggio a livello di Udine: cosa è successo

L’incidente tra un’auto e il treno regionale a Udine.

Uno scontro violentissimo quello avvenuto questa mattina a Udine intorno alle 7, al passaggio a livello di via dei Prati, dove il treno regionale 17326 ha travolto un’auto.

La Volkswagen Golf, che in quel momento si trovava sui binari senza nessuno a bordo, è stata trascinata per una decina di metri dal treno che è riuscito a fermarsi evitando di deragliare. Completamente distrutta la parte anteriore della vettura ed è ancora da chiarire come mai l’auto si trovasse lì in quel momento.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari con un’ambulanza ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito tra i passeggeri del treno. I vigili del fuoco di Comando di Udine e i volontari di Cividale si sono occupati della messa in sicurezza e l’auto è stata rimossa grazie all’utilizzo di una ruspa con un ragno meccanico. Grande paura per un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi.

