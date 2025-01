Il 2025 della CDA Talmassons inizia con una sconfitta, Bergamo si impone 0-3

Il 2025 della CDA Volley Talmassons FVG inizia con una sconfitta, con Bergamo che si impone per 0-3 al PalaSport di Latisana. Coach Barbieri riparte dalle certezze e sceglie nello starting six Eze al palleggio, Storck opposto, Strantzali e Shcherban schiacciatrici, Kocic e Botezat centrali con Ferrara libero.

Primo set con Bergamo che parte forte 1-5, con la CDA che però prova subito la risalita, Strantzali lavora bene a muro 6-7. Le ospiti però trovano in Montalvo il punto di riferimento per tutto il corso del match, ma le Pink Panthers reggono l’avanzata bergamasca fino al 17 pari. E’ però ancora la schiacciatrice cubana a trovare i punti che conducono Bergamo alla vittoria del primo set, 21-25

Secondo Set al via con Bergamo che continua a spingere sull’acceleratore, 7-12 il primo break. Coach Leonardo Barbieri inserisce Pamio e Piomboni per dare una scossa alla formazione, e proprio la schiacciatrice ex Brescia trova punti importanti per riportare a contatto le padrone di casa. Bergamo però conferma il suo stato di forma e spinge fino a conquistare il secondo parziale sul 20-25.

Terzo set equilibrato in avvio, 6-8 poi Strubbe e Piano firmano l’allungo sul +6. Momento di difficoltà per la CDA che non riesce a trovare la reazione giusta. Montalvo è incontenibile, Bergamo tocca il massimo vantaggio sul 9-19. Ancora la CDA prova ad affidarsi a Pamio e Storck per la risalita, ma Piani chiude i conti sul 15-25.

Al termine del match, è arrivato il commento di Alice Pamio che ha analizzato così la prova della squadra friulana: “Oggi non è stata una buona partita, abbiamo fatto molta fatica nella fase di muro difesa. Dovremo partire sicuramente dalla battuta per mettere in difficoltà l’avversario. Ci sono comunque state delle cose positive anche oggi, vogliamo essere ottimisti nonostante oggi sia stata oggettivamente una brutta gara. Dobbiamo rimanere focalizzate perché mancano ancora tante partite dove possiamo fare punti. Noi possiamo giocarcela con tutte, l’importante è riuscire a saper soffrire e non subire, cosa che purtroppo oggi non è successa. Dovremo ripartire da questo in settimana, sia come atteggiamento che dal punto di vista tecnico possiamo migliorare ma sono fiduciosa e dobbiamo guardare avanti”.

Anche coach Leonardo Barbieri ha confermato le difficoltà avute dalla sua squadra nel post partita: “Sapevamo oggi sarebbe stata difficile. Loro hanno avuto una battuta molto efficace, ci hanno messo in difficoltà costante. Da lì non siamo mai riusciti ad entrare in partita. Bergamo ha avuto grandi meriti anche difensivi, hanno confermato il loro momento di forma. C’è grande rammarico perché eravamo davanti al nostro pubblico e sapevamo di poter fare qualcosa in più. La classifica resta cortissima, siamo dove volevamo essere, l’importante sarà rimanere lucidi e sereni. Dovremo pensare una gara alla volta, ricercando quella condizione e quella convinzione che può portarci a fare punti contro tutte”.

Il nuovo anno si apre dunque nella maniera più difficile. Tutto però resta ancora aperto: sabato sera le friulane scenderanno in campo contro Vallefoglia per provare a mettere subito alle spalle questa sconfitta.

CDA TALMASSONS FVG – VOLLEY BERGAMO 0-3 ( 21-25 / 20-25 / 15-25 )



CDA TALMASSONS FVG: Pamio 5, Gazzola, Feruglio, Kocic 6, Ferrara, Piomboni 2, Gannar, Eze 1, Shcherban 3, Strantzali 2, Botezat 7, Bucciarelli, Storck 10



VOLLEY BERGAMO: Piani 11, Carraro, Bolzonetti, Strubbe 6, Mistretta, Armini, Farina, Evans 1, Manfredini 8, Mlejinkova 10, Spampatti, , Montalvo 20