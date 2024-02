Auto senza revisione o assicurazione: raffica di multe in Friuli con lo Street Control

I controlli lungo la A23: 7 auto senza revisione e 2 senza assicurazione.

Durante il fine settimana appena trascorso sono stati effettuati numerosi controlli ai veicoli in transito lungo l’autostrada A23, riscontrando ben 7 violazioni per ommessa revisione, fra cui un mezzo che circolava nonostante fosse stato sospeso dalla circolazione dal novembre dello scorso anno. Per tale infrazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 1998 euro ed il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Nel monitoraggio sono stati anche sorpresi due veicoli che circolavano senza la copertura assicurativa, che venivano sottoposti a sequestro amministrativo ed ai rispettivi conducenti veniva applicata la sanzione amministrativa di 866 euro.

I controlli sono stati effettuati con l’apparecchiatura Street Control, una tecnologia a disposizione della Polizia Stradale che consente agli operatori, grazie ad un sistema di lettura ottica dei caratteri alfa numerici della targa dei veicoli in transito, l’immediato accertamento presso le Banche Dati in uso alle Forze di Polizia, individuando così i veicoli privi di copertura assicurativa o senza essere stati sottoposti a visita di revisione.

Grazie al contributo di dispositivi tecnologici come lo “Street Control “ma anche i drogometri a base salivare, i sistemi di monitoraggio dei dati tachigrafici e i dispositivi di controllo della velocità di ultima generazione la Polizia Stradale di Udine intende elevare gli standard di sicurezza della circolazione autostradale monitorando attentamente tutte quelle condotte che possono pregiudicare l’incolumità pubblica.