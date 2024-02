La presentazione della Guida del Cammino delle 44 Chiesette Votive.

Sarà presentata Sabato 2 Marzo 2024 alle ore 10.30 presso la Biblioteca Civica del Comune di Cividale del Friuli la prima edizione della Guida del Cammino delle 44 Chiesette Votive, alla presenza della autorità, delle autrici Antonietta Spizzo e Tiziana Perini e dell’editore Ediciclo.

Promossa dalla Pro Loco Nediske Doline, il cui presidente Antonio De Toni è l’ideatore del Cammino delle 44 Chiesette Votive, il progetto è stato sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’agenzia regionale per il turismo PromoTurismo FVG.

All’inizio del 2022 il Cammino delle 44 Chiesette votive era stato uno dei primi ad essere registrato nel catalogo ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia per la sua importanza storica, culturale e naturalistica. Sempre nel corso del 2022, il Cammino è stato presentato ufficialmente, dopo che negli anni precedenti la Pro Loco Nediške Doline Valli del Natisone APS ha lavorato alacremente alla definizione del percorso e, in collaborazione con studiosi ed esperti, ha tracciato e segnalato il cammino. Contemporaneamente lo ha promosso al pubblico organizzato escursioni e realizzando materiale di comunicazione come il sito web, i video, le foto e la brochure.

Il percorso.

Il Cammino delle 44 Chiesette Votive è un percorso di 184 Km e 10 tappe, la cui partenza della tappa 1 prende avvio da Cividale del Friuli, inoltrandosi poi nei punti più panoramici e suggestivi delle Valli del Natisone, da San Pietro al Natisone al Matajur, dai prati di Tribil a Castelmonte fino a Prepotto nella Valle del Judrio per poi rientrare nella città ducale patrimonio Unesco. Un percorso che si può percorrere in tutta la sua lunghezza in più giornate consecutive o che dà la possibilità di scegliere anche solo una o due tappe per un cammino giornaliero.

“Il cammino delle 44 Chiesette votive si ispira ai libri di Tarciso Venuti “Chiesette Votive da San Pietro a Prepotto” e di Giuseppe Marchetti “Le Chiesette Votive del Friuli” spiega Antonio De Toni, presidente della Pro Loco Nediske Doline Valli del Natisone APS, “il nostro gruppo di lavoro ha avuto l’intuizione di prendere spunto da questi importanti saggi ed organizzare le informazioni, in funzione turistica, affinché i percorsi ed i luoghi che ospitano le chiesette votive divenissero parte di un percorso fruibile al grande pubblico”.

Grazie a questo meraviglioso Cammino, è possibile valorizzare sentieri, edifici sacri, borghi e tutte le attività presenti nelle Valli del Natisone e in Friuli Venezia Giulia. La Guida avrà una diffusione nazionale nelle librerie e sarà disponibile per l’acquisto anche online.