Sostituzione di un cavo dell’alta tensione, chiusa l’autostrada Udine-Tarvisio

Chiusura notturna per l’autostrada A23 Udine-Tarvisio.

Sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di sostituzione di un cavo dell’alta tensione, dalle 22 di mercoledì 6 alle ore 6 di giovedì 7 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in entrambe le direzioni, verso Udine e in direzione di Tarvisio.

Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” verranno chiuse dalle 12:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 luglio.

I percorsi alternativi.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

Verso Udine, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Carnia:

Verso Tarvisio, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS13 Pontebbana verso Udine e la SS52 Carnica e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.