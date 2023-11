Busta di polvere bianca nella scuola di Udine: i risultati delle analisi

Alcune persone sono state messe in quarantena per precauzione.

Le analisi sulla busta di polvere bianca trovata stamattina nei pressi della scuola Fermi di via Pradamano a Udine hanno escluso il rischio biologico. Accertato che la busta non contiene antrace, ora saranno effettuate delle analisi approfondite per capire cosa ci sia realmente al suo interno.

La busta sospetta è stata rinvenuta all’ingresso interno della scuola secondaria di primo grado, causando immediatamente preoccupazione tra il personale. Il dirigente della scuola ha prontamente spostando la busta in un armadio della segreteria, al fine di garantire la sicurezza all’interno dell’edificio. Successivamente, è stata richiesta l’intervento dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Udine, in collaborazione con i colleghi del Nucleo batteriologico chimico radioattivo di Venezia. I professionisti sul campo hanno prelevato due campioni della sostanza sospetta e li hanno inviati al laboratorio Nbcr di Venezia per una dettagliata analisi.

In via precauzionale era stata disposta la quarantena per tutte le persone che hanno avuto contatti diretti o indiretti con la busta. Nonostante la situazione di emergenza, le lezioni nella scuola Fermi non sono state sospese. L’area in cui è stata rinvenuta la busta è stata isolata ed è distinta dalle aree frequentate dagli studenti, consentendo così il regolare svolgimento delle attività didattiche.