Trova un cadavere in decomposizione durante una passeggiata: giallo a Dignano

La scoperta nel tardo pomeriggio di ieri.

Macabra scoperta nel tardo pomeriggio di ieri a Bonzicco di Dignano dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

E’ stato rinvenuto da un uomo che stava facendo una passeggiata in zona e che ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo le prime verifiche, stanno svolgendo le indagini per risalire all’identità del cadavere. Al momento sono pochi gli elementi in mano agli investigatori delle risposte più complete arriveranno dall’autopsia.