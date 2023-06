Cade in acqua a Marano Lagunare, grave un 55enne

L’uomo è caduto in acqua ed è stato trasportato in volo all’ospedale.

Un uomo di 55 anni è stato soccorso nella prima serata di oggi dai sanitari dopo essere caduto in acqua a Marano Lagunare via Carducci.

Per cause in corso di accertamento è caduto in acqua; è stato soccorso dai presenti che lo hanno tratto a riva e hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo per cui è stato disposto il trasporto in volo in condizioni gravi all’ospedale di Cattinara. Sul posto anche i carabinieri.