Il furto a Latisana.

Brutta esperienza per un’ottantunenne di Latisana che si è vista strappare la collana che aveva al collo. E’ successo venerdì e ciò che sembrava un semplice incontro casuale si è rapidamente trasformato in un furto.

La signora stava passeggiando per le vie del paese quando è stata avvicinata da una donna sconosciuta, che sembrava volerle chiedere qualche informazione. Prima che la vittima potesse rendersi conto di ciò che stava accadendo, la malintenzionata ha agito in maniera fulminea, strappandole la collana in oro dal collo. Il gioiello aveva un valore stimato di circa 400 euro.

Una volta recuperatasi dallo shock, la signora ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri di Latisana. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini, cercando anche eventuali registrazioni di videosorveglianza nelle vicinanze.

Come agiscono i malintenzionati.

Purtroppo, questo non è episodio isolato. Il trucco di avvicinare le persone fingendo di avere bisogno di informazioni è uno degli stratagemmi più comuni. Dopo aver ottenuto l’attenzione della vittima e le informazioni richieste, spesso il malintenzionato, spesso una donna, cerca un contatto stretto, ad esempio attraverso un finto abbraccio, per ingraziarsi la vittima. In questo modo, i malintenzionati riescono a rubare orologi, gioielli e altri oggetti di valore, prima di darsi ad una rapida fuga.

Il consiglio è di essere vigili e a non abbassare la guardia quando estranei si avvicinano con richieste di informazioni. È importante mantenere una certa distanza da sconosciuti sospetti e cercare sempre un ambiente sicuro o la presenza di altre persone quando si viene avvicinati in modo insospettito.