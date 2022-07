Dalla solidarietà alla cultura: i vincitori del premio Merit Furlan

Il premio Merit Furlan.

Si è tenuto nella serata di venerdì 29 luglio, nel Castello di Rive d’Arcano superiore, il prestigioso premio “Merit Furlan” giunto alla sua 39esima edizione.

Un appuntamento che ormai è diventato tradizione per il territorio e in particolare per la Comunità Collinare del Friuli e che vuole dare pubblico riconoscimento a chi si è particolarmente distinto in Friuli, in Italia e nel Mondo nel campo del lavoro e della ricerca, delle scienze e nel campo della cultura, dell’arte, della musica e della solidarietà.

Per l’eccellente operato in questi ambiti, il premio è stato riconosciuto alle personalità di Beppino Lodolo, Amo Masotti, Paolo Mosanghini e Walter Tomada.

Il primo, Beppino Lodolo si è reso ambasciatore del Friuli con la sua musica per 45 anni raccogliendo premi e riconoscimenti in Italia e in tutto il mondo. Amo Masotti, 90 anni, Cavaliere della Repubblica dal 2007, si è invece da sempre distinto per un forte impegno sociale collaborando con diverse Associazioni e fondando la Onlus “Vie del Natale”. E’ stato il momento poi del giornalista e scrittore, condirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini che da oltre 30 anni racconta il Friuli e infine il premio è giunto tra le mani di Walter Tomada, direttore dello storico periodico “La Patrie dal Friul” e creatore del centro di documentazione per insegnanti di lingua friulana, nonché autore del libro “Storia del Friuli e dei friulani”.

Durante la serata, allietata dagli interventi musicali Di Gabriele Saro e Edoardo Venuti oltre che dalle danze del “Ballet Ensamble Cinello”, aperta dalla messa in lingua friulana, è stata riconosciuta anche una menzione speciale alla banda musicale “Camillo Borgna” di Madrisio di Fagagna per i 150 anni della fondazione.

Per il presidente della Comunità Collinare del Friuli Luigiuno Bottoni che ha patrocinato insieme all’Assemblea comunità linguistica friulana la serata organizzata dal comune e dalla Pro Loco di Rive D’Arcano, il premio Merit Furlan è un appuntamento identitario per il nostro territorio e stimolo per il nostro modo di pensare perché testimonia le eccellenze friulane nella “Patrie” e nel mondo aiutandoci a progredire, migliorare e innovare senza dimenticare però le nostre origini e la nostra storia. Grande impegno anche per il comune di Rive d’Arcano che ha organizzato perfettamente la serata e ha ricordato, nelle parole del suo sindaco Gabriele Contardo come queste insigni personalità friulane debbano essere prese a modello per i nostri giovani.