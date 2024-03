Cade in bici e sbatte la testa, 54enne muore in ospedale

Viorel Ticlean aveva 54 anni ed era originario della Romania.

E’ morto in ospedale Viorel Ticlean, l’uomo di 54 anni caduto in bicicletta in viale Grigoletti, a Pordenone. L’incidente, che purtroppo si è rivelato poi fatale per il 54enne originario della Romania e residente in città, era avvenuto sabato 16 marzo.

Intorno alle 20.30 Ticlean, alla guida della sua mountain bike, è caduto proprio all’altezza dell’incrocio con via Fantuzzi, battendo violentemente la testa a terra. A dare l’allarme una coppia di Porcia, allarmata dal rumore della caduta, ha trovato il 54enne privo di sensi e con una ferita alla testa. I due hanno subito allertato i soccorsi che hanno iniziato le manovre di rianimazione.

Il personale medico ha diagnosticato a Viorel Ticlean un grave trauma cranico e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Pordenone, dove è stato subito ricoverato in terapia intensiva. Dopo alcuni giorni è stato trasferito all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Udine, ma purtroppo una settimana dopo l’incidente, le sue condizioni si sono aggravate.