Incendio nell’appartamento all’ultimo piano.

Alle ore 12.40 circa di oggi, 26 marzo 2024, i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con, 2 squadre supportate dall’autoscala e dal funzionario di guardia, in uno stabile di Via Capitolina a Trieste dove era stato segnalato l’incendio di un appartamento.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che le fiamme stavano interessando la terrazza di un appartamento al sesto ed ultimo piano del palazzo. Mentre una squadra ha provveduto ad estinguere l’incendio che, dopo aver danneggiato la portafinestra, si stava propagando all’interno dell’appartamento un’altra squadra ha verificato che nell’alloggio non vi fossero persone.

Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno iniziato la fase di messa in sicurezza delle parti incendiate e hanno verificato che nell’appartamento e nello stabile non vi fossero residui dei gas della combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto, per quanto di competenza, forze dell’ordine.