Cade nel fiume per recuperare il suo cane: soccorso un uomo

L’uomo è caduto nel fiume Noncello.

Alle ore 10.30 circa di oggi, 18 febbraio 2024, una squadra dei Vigili del fuoco di Pordenone, supportata dalla squadra SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) dello stesso comando, è intervenuta presso il Parco del Seminario a Pordenone, per soccorrere un uomo nel fiume Noncello.

L’uomo era scivolato nel corso d’acqua tentando di soccorrere il suo cane che era caduto nel fiume poi, mentre l’animale riusciva a guadagnare la riva, l’uomo non è più riuscito a risalire la scivolosa sponda in cemento e si era aggrappato a dei rami in attesa dei soccorsi. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno utilizzato un pezzo della scala italiana in dotazione per aiutare l’uomo a risalire la sponda, il malcapitato non ha ritenuto necessario fare ricorso alle cure del personale sanitario, presente sul posto, dichiarando di non essere ferito e di stare bene.