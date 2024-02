L’hotel Hammerack verso la rinascita.

Si sta per aprire un nuovo capitolo per l’hotel Hammerack, l’affascinante struttura di Malborghetto-Valbruna è stata acquistata all’asta per una cifra superiore al milione e mezzo di euro. Ad aggiudicarsela la friulana Alpe Invest, guidata dall’imprenditore Alessandro Pedone.

L’acquisizione è un ulteriore passo nell’ambizioso percorso imprenditoriale di Pedone nel settore dell’hotellerie. Il progetto prevede un completo restauro e un aggiornamento della struttura, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di ospitalità di alta qualità che rispecchi l’incanto della valle circostante.

Un quattro stelle “Superior”, la struttura si propone di diventare una destinazione ambita per i viaggiatori in cerca di comfort e raffinatezza. L’hotel Hammerack si compone di diverse strutture di pregio, tra cui un edificio principale sviluppato su quattro piani fuori terra con una torre a sei piani. Accanto a questo, troviamo un corpo denominato “chalet”, sebbene non completamente ultimato, e un altro corpo chiamato “Wintergarden” su tre piani fuori terra e uno interrato. Poi ci sono ampie zone destinate o destinabili a parcheggio, un giardino privato, servizi di ristorazione, zone wellness e relax, nonché una beauty Spa. È un’imponente struttura che, purtroppo, non è mai stata utilizzata in modo continuativo, ad eccezione di brevi periodi durante eventi e manifestazioni locali, come accaduto in occasione di Ein Prosit qualche anno fa.