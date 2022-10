Brutta caduta per un ciclista in mountain bike.

Numerosi gli interventi coordinati tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio di oggi dalla Sores in Friuli, in sinergia con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco e Cnsas.

A Budoia complesso il recupero di un ciclista che con la sua mountain bike stava percorrendo il sentiero del Picchio Morto. Il ciclista è caduto in discesa a causa dello slittamento della ruota anteriore su un tratto di fango quindi sbalzato in avanti atterrando di faccia su terreno sassoso. Fortunatamente indossava il casco integrale ma comunque ha riportato una piccola lacerazione e alcune contusioni non gravi.

L’uomo è stato trasportato a bordo dell’elicottero e quindi è stato affidato all’equipaggio di un’ambulanza che l’ha trasportato all’ospedale di Pordenone, fortunatamente in condizioni non gravi.