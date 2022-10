Dopo aver rubato delle bottiglie di birra il giovane ha aggredito l’esercente.

Nel pomeriggio sempre di ieri Volante della polizia è intervenuta nel centro di Udine, nella galleria Astra, dove un minore aveva aggredito un esercente.

Il giovane, italiano e quasi diciottenne, dopo aver sottratto alcune bottiglie di birra in un supermercato vicino veniva raggiunto in galleria dall’esercente che pretendeva la restituzione di quanto sottratto. Il ragazzo gli si aizzava contro spintonandolo e cercando più volte di colpirlo. Solo grazie all’intervento di un altro coetaneo, suo conoscente, il giovane si è calmato allontanandosi.

Gli agenti di una volante lo hanno fermato subito dopo nei paraggi conducendolo in Questura dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, per poi affidarlo alla madre.