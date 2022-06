Calci, pugni e bastonate: scoppia la rissa a Lestizza. Un ferito

La rissa ieri sera a Villacaccia di Lestizza.

Serata movimentata ieri a Villacaccia di Lestizza. Sarebbero una decina le persone di etnia rom coinvolte in una rissa, scoppiata intorno alle 23, in piazza 24 Maggio.

I gruppo si sono affrontati a calci, pugni e utilizzando alcuni bastoni. Ancora da chiarire la dinamica e cosa abbia innescato la violenza: da una prima ipotesi tutto potrebbe essere nato per motivi amorosi. Nella rissa una persona è rimasta ferita lievemente ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari intervenuti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mortegliano che ora cercano di far luce sulla vicenda.

Autore: Redazione