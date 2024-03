Un festival dedicato al frico.

Un viaggio culinario tra territorio e tradizione, alla scoperta di uno dei simboli della cucina friulana: il Frico. A questa prelibatezza, infatti, è dedicata una dieci giorni di degustazioni e laboratori al locale Gelindo dei Magredi di Vivaro.

La rassegna si terrà dal 14 al 24 marzo coinvolgendo il meglio dell’artigianato del gusto della regione in un’esperienza gastronomica che si prospetta indimenticabile. Il Frico, gioiello della tradizione culinaria friulana, sarà il protagonista indiscusso di questo Festival, presentato in una varietà di derivazioni e abbinamenti che esalteranno i sapori autentici della regione.

Un’opportunità per deliziare il palato con frico preparato sia in modo tradizionale, arricchito con

ingredienti locali di alta qualità tra cui le rinomate patate friulane e i formaggi dei casari locali, oppure presentato nelle varianti che sposano i sapori dell’enogastronomia del territorio come la cipolla della Val Cosa, il radicchio di campo, la trota delle Risorgive, lo Speck di Sauris, le zucche nostrane ed i funghi di bosco.

Il Festival del Frico non sarà solo un’occasione per assaporare prelibatezze culinarie uniche, ma offrirà anche una serie di eventi collaterali, tra cui degustazioni guidate, corsi di cucina ed animazioni per creare un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la famiglia. “Il Festival del Frico – ha spiegato Chiara Trevisanutto, organizzatrice dell’evento -, rappresenta un’opportunità

straordinaria per valorizzare la nostra cultura enogastronomica locale e attirare appassionati e curiosi da ogni parte. Siamo lieti di aprire le porte del nostro podere a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culinaria autentica e indimenticabile”.