Incidente al Città Fiera, traffico nel caos

Un incidente stradale si è verificato stamattina all’altezza del centro commerciale Città Fiera.

Un camion, per un cambio di corsia azzardato, ha superato l’aiuola spartitraffico ed è finito nella corsia opposta, sulla strada provinciale di fronte al centro commerciale. L’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità dell’area per durati oltre due ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Pasian di Prato Martignacco e Pagnacco. Per spostare l’autoarticolato è stata chiamata una grossa autogru.