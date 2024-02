Caso Chiara Ferragni, Guardia di Finanza alla Trudi di Tarcento: acquisiti nuovi documenti

Le indagini sul caso Chiara Ferragni.

Continuano le indagini sul caso Chiara Ferragni con la Guardia di finanza che si sono recati anche a Tarcento nella sede della Trudi per richiedere alcuni documenti che possano fare chiarezza sull’intera vicenda.

Oltre all’azienda friulana, i finanzieri hanno fatto visita alle sedi delle società legate alle collaborazioni con la Ferragni, tra cui la Cerealitalia che detiene il marchio Dolci Preziosi, nella sede della Oreo e in alcune aziende legate all’influencer. Le indagini riguardano una serie di prodotti, inclusi le uova di Pasqua, la bambola Trudi e i biscotti Oreo, oltre al precedente caso del pandoro Pink Christmas. Queste acquisizioni sono considerate un passaggio tecnico per raccogliere informazioni cruciali come contratti e corrispondenze via email, in vista di eventuali audizioni per chiarire la complessa vicenda.