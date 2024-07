Dalle terme allo yoga, la vacanza in Carnia è all’insegna del relax

Le proposte per una vacanza in Carnia all’insegna del relax e del benessere.

Sulle Alpi Dolomiti Friulane, nell’alta Carnia, Arta Terme e Sauris sono rifugi di benessere, in cui il relax si fonde con la bellezza di una natura intatta. Arta Terme è celebre per le sue acque termali, conosciute sin dall’epoca romana per le loro proprietà terapeutiche. Sauris, con il suo fascino alpino, è il luogo perfetto per rigenerare corpo e spirito.

Centri termali, Spa con trattamenti e massaggi rigeneranti, saune finlandesi e bagni di vapore, piscine panoramiche, yoga e trattamenti naturali: i luoghi di relax sono tutti immersi nella natura, inseriti in ambienti tranquilli, lontani dalla folla, e in scenari rilassanti.

La Grien SPA di Sauris offre un’autentica esperienza di benessere alpino: una grande piscina interna riscaldata con idromassaggio e cascata, diverse aree relax con lettini e chaise longue, una terrazza solarium con vista sul bosco, l’area wellness con sauna e bagno turco.

Ad Arta Terme, le SPA e centri benessere all’interno delle strutture ricettive propongono massaggi con pietre calde o con candele a base di burro di karité e un concentrato di erbe alpine o ancora trattamenti corpo aromaterapici “Bosco meditativo”. Si possono anche sperimentare le serate “Aufguss sotto le stelle” a tema estate e frutti di bosco o mele e miele della Carnia, per godere dei rilassanti rituali di origine nordica che lavorano sui getti di vapore delle saune con alcuni olii essenziali, invitando a respirare profondamente e lasciarsi trasportare dall’esperienza.

Si può anche riscoprire il contatto con la natura sperimentando, guidati da un esperto, la pratica del “Barefoot” , il camminare a piedi nudi su piacevoli terreni naturali nel territorio di Arta Terme e sull’altipiano di Curiedi, sorprendente esempio di biodiversità paesaggistica. I bagni di Gong a Malga Pramarosio a Paluzza sono un’immersione totale nelle vibrazioni sonore emesse da questi strumenti arcaici che massaggiano le singole cellule, alleviano lo stress e riportano armonia ed energia nel corpo, per un profondo benessere olistico.

Non mancano le avventure sensoriali per bambini e famiglie con il “Bosco incantato”, un’escursione tra i boschi che svettano davanti a pareti rocciose, avvolti dai suoni del bosco, fino ad arrivare alla radura silenzio che ospita il Rifugio Chiampizzulon, tra suoni di campane tibetane e gong.

Sono prenotabili online anche tutti i servizi dello Stabilimento Termale di Arta, che nasce intorno alla fonte di Acqua Pudia, un’acqua benefica solfato-calcico-magnesiaco-sulfera nota fin dall’epoca romana, in un microclima perfetto derivato anche dalla presenza di una ricca vegetazione. L’area cure termali comprende un nuovo reparto inalazioni, un’area fisioterapia e riabilitazione, un’area estetica. La nuova piscina coperta di 20 m. è dotata di giochi e scivoli d’acqua, ‘spiaggetta’ interna per i più piccoli e piscina esterna con area attrezzata. L’area wellness è il luogo perfetto in cui prendersi cura del corpo e della mente, con piscine classiche e idromassaggio, diversi tipi di sauna e bagno turco, docce emozionali e percorso Kneipp.

Anche per il 2024 è attivo il voucher TUReSTA che consente di incentivare la vacanza sul territorio regionale dei cittadini residenti in FVG, agevolare il soggiorno nelle strutture ricettive locali e prolungare la permanenza in vacanza, con l’opportunità di sfruttare al meglio le proposte di esperienza turistica.